Schüler räumen bei Europa-Wettbewerb ab

Den Europa-Gedanken in den Schulen fördern und möglichst vielen Schülern die europäische Vielfalt bewusst machen – das ist eines der Anliegen des Schülerwettbewerbs, der vom Europarat, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und dem Europäischen Parlament mitgetragen wird.

Beteiligt haben sich in diesem Jahr 85 626 Schüler, davon 6029 aus Hessen. Aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf beteiligten sich Schüler der Freiherr-vom-Stein-Europaschule aus Gladenbach sowie aus Marburg Schüler der Otto-Ubbelohde-Schule, der Sophie-von-Brabant-Schule, der Elisabethschule, der Erich-Kästner-Schule und der Grundschule Michelbach. Die Schüler beschäftigten sich mit Fragen wie: Worauf baut Europa? Für wen oder was möchtest du ein Denkmal bauen?

Welches Gebäude, welches Handwerk, welche Vereinskultur begeistert dich? Und was wird das Medienzeitalter der Nachwelt hinterlassen?

Preise für My Linh Ngo und Sophie-Joyce Zipper

Die Schüler fanden vielfältige und kreative Antworten in Form von Bildern, Animationsfilmen, Plastiken, Comics und Musikvideos.

In diesem Jahr holten 59 Schüler der ersten bis zehnten Klasse des Landkreises insgesamt zwei Bundespreise, 19 Landespreise, 26 Anerkennungspreise und einen Sonderpreis.

Die beiden Bundespreise gingen dabei an die Freiherr-vom-Stein-Europaschule in Gladenbach, und zwar an Sophia-Joyce Zipper (Klasse 6) und My Linh Ngo (Klasse 10). Außerdem holte die Europaschule auch noch 13 Landespreise: Zoé Waldschmidt, Berenike Trutau (beide Klasse 3), Jorina Stöfhas, Kezia Härter, Zoé Becker, Jolina Jännert (alle Klasse 6), Joela Gessner (Klasse 9), Dana Schäfer, Maike Sohn, Melina Tittl, Friedrich Debus, Lilly Lenz und Pauline Hartmetz (alle Klasse 10).

Weitere 19 Anerkennungspreise gingen in der Europaschule an Lukas Koval, Marian Brandau, Finian Brandau (alle Klasse 3), Lilly Marie Koch, Jette Neumüller, Lea Schipmann, Maja Sophie Köhnert, Arne Walter, Lara Mahrt, Santrid Diana Floriane Wiegand, Kilian Risch, Emilia Hristova (alle Klasse 5), Ilayda Elif Gündüz, Laura Schmidt, Lucy Schumertl, Eric Schunk (alle Klasse 6), Lars Bingel, Nele Morbitzer, Jan Mathis Heuser (Klasse 9).

Drei Landes- und drei Anerkennungspreise gingen an die Otto-Ubbelohde-Schule (Marburg). Die Sophie-von-Brabant-Schule (Marburg) holte zwei Landespreise, einen Anerkennungspreis und einen Gruppenpreis. Die Grundschule Michelbach gewann einen Anerkennungspreis, die Elisabethschule (Marburg) einen Landespreis und die Erich-Kästner-Schule (Marburg) zwei Anerkennungspreise.

Die Ehrung der erfolgreichen Schüler aus dem Landkreis nahm der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) vor. (red)