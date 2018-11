Löhnberg Am Freitag, 16. November, findet von 17 bis 21.30 Uhr in der Grundschule „Auf dem Falkenflug“ in Löhnberg ein Kinoabend statt. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Teilnahme kostet fünf Euro inklusi­ve eines Abendessens, Getränken und Knabbereien. (red)