Schützen ehren Jubilare

Das Interesse an den schießsportlichen Aktivitäten habe zugenommen, so lautete die positive Bilanz während der Hauptversammlung. Kai Noack wurde dabei zum neuen Jugendwart gewählt. Ansonsten wurde der gesamte Vorstand im Amt bestätigt.

Ihm gehören an: Vorsitzender Rainer Heinz, 2. Vorsitzender Ernst-Ludwig Görnert, Schriftführer Uwe Graf, Kassierer Klaus-Dieter Schulz, 2. Schriftführerin Dagmar Heinz, 2. Kassiererin Agnes Görnert, Waffenreferent Volker Hellmig, Sportwart Matthias Schubert, Damenreferentin Renate Strauß und Pressereferent Joachim Strauß.

In seinem Bericht erinnerte der Vorsitzende an viele Feiern und traditionellen Veranstaltungen im vorigen Jahr, darunter das Ortspokalschießen, das Osterschießen der Damen, Königsschießen und Königsball und die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt Solms. Außerdem richteten die Solmers Schützen als Teil ihres 50-jährigen Vereinsbestehens das Kreiskönigsschießen und das Kreisschützenfest aus.

Sportwart Matthias Schubert erwähnte die besten Einzelschützen jeder Mannschaft während der jeweiligen Wettkampfsaison sowie die Platzierungen der einzelnen Mannschaften und Einzelschützen in den Rundenwettkämpfen sowie bei diversen Meisterschaften.

Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Ralf Bauer, Sabrina Cloos, Frank Metz, Agnes Czarniawski und Rainer Heinz. Ehrungen für 40 Jahre im Schützenverein gab es für Manfred Docter, Hermann Dörfler, Cornelia Dörfler, Thomas Brenner und Raimund Klug.

Für ihr Engagement im und für den Verein wurde Agnes Görnert geehrt und mit dem Silbernen Ehrenzeichen gewürdigt. (red)