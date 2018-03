Schützen ehren ihre Meister

Lukas Reichel sicherte sich bei der Kreismeisterschaft die Junioren-Titel in den Disziplinen Luftpistole, Sportpistole, Standardpistole und Freie Pistole. Hans-Joachim Velt gewann mit der Freien Pistole (Herren Alt) und belegte mit der Kleinkaliber-Sportpistole (Seniorenklasse A) sowie der Standardpistole (Herren Alt) Platz 2. Den dritten Rang sicherte er sich mit der 357 Magnum (Senioren A). Gold gab es für Gerfried Leinweber in den Disziplinen Kleinkaliber-Sportpistole, Standardpistole und Freie Pistole (jeweils Schützenklasse). Anja Pfuhl sicherte sich den Titel mit der Kleinkaliber-Sportpistole und der Luftpistole (Damen-Altersklasse). Außerdem siegte mit der Standardpistole in der Herren-Altersklasse, da es für diese Disziplin keine Damen-Wertung gibt.

Ralf Konrad wurde Kreismeister mit der Sportpistole (Herren Altersklasse), Roger Scharf gewann den Titel in der Disziplin Ordonnanzgewehr liegend. Den ersten Platz mit der Luftpistole (Herren Altersklasse) belegte Michael Pfuhl. Mit der Freien Pistole erreichte er den zweiten Platz, Bronze gab es in den Disziplinen Standardpistole und Kleinkaliber-Sportpistole. Silber ging an Gabriele Velt in der Kategorie Gewehr liegend (Seniorenklasse) und an Sascha Lika in der Disziplin Luftpistole (Schützenklasse).

Auszeichnung in der Versammlung

Bruno Dworschak belegte den zweiten Platz mit der Kleinkaliber-Sportpistole (Senioren B) sowie jeweils den dritten Rang mit der Freien Pistole (Herren Alt), Gebrauchspistole 45 ACP (Senioren Alt) und Ordonnanzgewehr (Herren Alt).

Auf den zweiten Platz kam Sascha Koch mit der Gebrauchspistole 357 Magnum (Schützenklasse). Den Bronzerang in der Disziplin Gebrauchspistole 45 ACP (Schützenklasse) erreichte Thomas Michel. (red)