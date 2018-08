Schützen laden zum Feiern

Zum ersten Mal findet die Proklamation des neuen Hofstaates nicht im üblichen Rahmen am Samstagabend im Schützenhaus statt, sondern am Sonntag, 26. August, vor dem Schützenhaus in Form eines zünftigen Frühschoppens. Jung und Alt aus nah und fern sind dazu willkommen. Für Dicke-Backe-Musik sorgen ab 11 Uhr die Jungs von „Blechgeroisl“. Ab etwa 12 Uhr gibt es Deftiges aus dem Mini-Backhaus.

Die Inthronisation des neuen Königspaares mit seinem Gefolge ist für 14 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.

(red)