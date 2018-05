Schützen suchen drei Könige

Ihr Jubiläumsfest im Sommer soll ein Volltreffer werden. Dafür legen sich die Schlierbacher ordentlich ins Zeug und bereiten mit großem Aufwand ein abwechslungsreiches Programm vor. Zur Einstimmung auf die 700-Jahr-Feier (17. bis 19. August) gab es bereits zwei erfolgreiche Grenzgänge. Nun steht die nächste besondere Veranstaltung an. Für die zeichnet der Schützenverein Schlierbach verantwortlich.

Der pflegt seit mehr als 60 Jahren einen sportlichen Brauch: das Königsschießen. Der Wettbewerb, bei dem der Schützen- wie auch der Jugendkönig ermittelt werden, richtet sich allerdings nur an die eigenen Mitglieder. Deshalb gibt es am 20. Mai erstmals auch einen Wettbewerb für (fast) alle Schlierbacher. „Die Ernennung von zwei Blaublütern plus Tafelrunde reicht uns an diesem Tag nicht“, erzählt Ulrich Müller, Vorsitzender des Schützenvereins und Präsidiumsmitglied der Dorfgemeinschaft, mit einem Schmunzeln. Eigens für das Dorfjubiläum wird der Schlierbacher Bürgerschützenkönig samt Hofstaat ermittelt. Der Titel kann natürlich auch an eine Königin gehen. „Mitmachen kann jeder. Einzige Voraussetzung ist: Die Teilnehmer müssen in Schlierbach wohnen und volljährig sein“, erklärt Müller.

Und so läuft das Bürgerkönigsschießen am Pfingstsonntag (20. Mai) ab. Um 13.30 Uhr startet der sportliche Wettstreit im Schützenhaus. Jeder gibt mit dem Luftgewehr fünf Schuss auf eine verdeckte Scheibe ab. Auf deren Rückseite befinden sich neun Felder, die Ziffern 1 bis 9 sind dabei unterschiedlich verteilt. „Es ist also ein Glücksschießen“, erklärt Müller.

Bevor die Teilnehmer ihre fünf Wertungsschüsse abgeben, können sie sich bei drei Probeschüssen mit dem Sportgerät und der Anlage vertraut machen. Das Startgeld beträgt drei Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Königin erhält eine Krone, der König einen Orden. Außerdem bilden – wie nach dem „richtigen“ Königsschießen – drei Ritter den Hofstaat. Sie stehen dem neuen Schlierbacher Königspaar dann unterstützend zur Seite.

Der Gewinner des Wettbewerbs wird allerdings nicht vor Ort gekürt. Das Ergebnis bleibt fast drei Monate geheim.

Denn die Proklamation vor großem Publikum findet erst beim Festkommers zur 700-Jahr-Feier statt – und der steht am 17. August auf dem Programm. So lange halten Schützenverein und Dorfgemeinschaft die Spannung hoch. Am frühen Abend des 20. Mai kommen aber dennoch königliche Würdenträger zu Ehren.

Denn nach einem Jahr Regentschaft suchen die Schlierbacher Schützen am Pfingstsonntag auch den Nachfolger des amtierenden Schützenkönigs Klaus Hase mit seiner Königin Christa und den drei Rittern. Auch dieser Wettbewerb beginnt um 13.30 Uhr.

Bereits seit 1957 richtet der Verein im jährlichen Turnus das Königsschießen aus.

„Der amtierende Vorstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Tradition fortzuschreiben“, sagt Müller. Denn unter den vergangenen Königen lassen sich viele Sportgrößen und Vereinsvorsitzende ausmachen. „Doch egal welche Funktion sie im Vereinsleben innehatten, jeder wusste um die Bedeutung dieser Würde“, so der Vorsitzende.

Neben den Regenten bilden mehrere Ritter den Hofstaat des Schützenvereins. Der erste Ritter kümmert sich speziell um den König, der zweite ist für die Belange der Königin zuständig und der dritte gilt als Vertreter des Volkes.

Eine Besonderheit in Schlierbach sind die beiden Flügelritter. Diese Titel werden nach dem Abschießen der beiden Flügel des hölzernen Königsadlers vergeben.

Ebenfalls am 20. Mai wird der neue Jugendkönig des Vereins ermittelt. Dieser sportliche Wettstreit startet bereits um 12 Uhr im Schützenhaus.

Die feierliche Proklamation des neuen Königspaares, der Ritter und des Jugendkönigs findet direkt im Anschluss an die Traditionsveranstaltung statt.

Zuschauer sind am Pfingstsonntag ebenfalls im Schützenhaus willkommen. Sie können gleich mehrere Wettbewerbe verfolgen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Infos zum Schützenverein gibt es im Internet unter www.sv-schlierbach.de.