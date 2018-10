Schuh-Kunst bei Schmidt zu sehen

Künstlerinnen und Künstler der „Palette“ hatten sich intensiv mit dem Thema befasst und ihre Ideen in den verschiedensten Techniken und Materialien umgesetzt. Unter dem Titel „SchuhKunstWerke zum Brunnenmarkt“ sind die sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf die Fußbekleidung in dem Fachgeschäft Am Marktplatz 2 zu sehen.

Künstler zeigen hochhackige Pumps und ausgetretene Herrenschuhe bis 11. November

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag waren zahlreiche Kunst- und Schuhfreunde in die Kirschenmarktstadt gekommen. Von Monika Würfel-Fries ließen sie sich in die kunstvollen Schuhwelten einführen.

Das versierte Vorstandsmitglied der Palette verwies auf die unterschiedlichsten Techniken, die von Acryl, Aquarell über Acryl- und Mischtechniken bis zum Sandbild und Fotografien reichen.

Ebenso vielfältig war auch die Auswahl der Motive beziehungsweise der Sichtweisen auf das Schuhwerk. Von knallroten Gummistiefeln über ausgetretene Herrenschuhe bis hin zu hochhackigen Frauenschuhen erstreckt sich das breite Spektrum der 17 Künstlerinnen und Künstler.

Zu den Kreativen, die ihre Werke im Schuhhaus Schmidt zeigen, gehören Jutta Blumenstein, Gertrud Ernst-Meier, Gudrun Fischbach, Doris Hartmann, Birgit Henrich, Wathida Kondler, Gislind Naumann, Sibylle Ossenbach-Beinborn, Irmgard Ossenberg-Engels, Edeltraud Pomrehn, Brigitte Runge, Burghilde Salb, Karl-Heinz Schuhmacher, Dieter Stirn, Karin Völkl, Monika Würfel-Fries und Ilona Zell.

Zur Ausstellungseröffnung hatte die Chefin des Schuhhauses Ingrid Schmidt nicht nur Sekt und eine Käseplatte organisiert, sondern verschiedene leckere Kuchen in Form von Schuhen selbst gebacken. Die Werke der 17 Palette-Kunstschaffenden sind nicht nur zum Brunnenmarkt, sondern noch bis zum 11. November in den Geschäftsräumen Am Marktplatz 2 zu den Öffnungszeiten des Schuhhauses montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr zu sehen.