Schuhhaus Schmidt gewinnt Sonderpreis

In Bad Camberg sind die Landessieger der 14. Innenstadt-Offensive „Ab in die Mitte“ von Hessens Umwelt- und Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen) ausgezeichnet worden. Die Kommunen und Initiativen – darunter auch Biedenkopf – hatten zum Thema „Mein Lieblingsort mit Wohlfühlklima“ preiswürdige Konzepte eingereicht.

Während der Feierstunde kamen auch sieben Inhaber von Einzelhandelsgeschäften zu Ehren. Sie teilen sich das Preisgeld in Höhe von 7000 Euro für den erstmals vergebenen Sonderpreis. 53 Kunden hatten ihren Lieblingsladen in Hessen nominiert.

Die Jury wählte für den Sonderpreis engagierte Gewerbetreibende aus, die den Mut haben, etwas Neues auszuprobieren oder ein traditionelles Geschäft erfolgreich und beispielgebend führen. Die Preisträger hätten mit ihrem besonderen Angebot Verantwortung übernommen, damit das Einkaufen im Ortskern oder Stadtteil überhaupt noch möglich ist, würden regionale oder außergewöhnliche Produkte anbieten und damit einen besonderen Beitrag zum Leben im Quartier leisten, hieß es.

„Eine schöne Auszeichnung“

Zu den sieben Gewinnern gehört das Schuhhaus Schmidt in Gladenbach. Axel Funke, Vorstandsvorsitzender der Fokus Development AG aus Duisburg, überreichte die Siegerurkunde an Rainer Schmidt. „Eine schöne Auszeichnung, damit haben wir nicht gerechnet“, freute sich der Inhaber des 1892 in Gladenbach gegründeten Familienunternehmens.

Zu den weiteren Preisträgern gehören Geschäfte aus Bebra, Darmstadt, Fulda, Kassel, Nidda und Witzenhausen. (mi)