Haiger An der Schule am Budenberg in Haiger (Förderschule mit einer Abteilung für körperbehinderte Schüler) wurden am vergangenen Dienstag neun ABC-Schützen von den Klassenlehrerinnen Sophie Zitterbart und Karola Yigzaw-Käppel begrüßt. In einer bunten Feierstunde gab zudem Schulleiterin Silvia Fladerer der „Erddmännchen-Klasse“ viele gute Wünsche mit auf den Weg. (seb/Foto: privat)