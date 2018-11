Schule öffnet ihre Türen

Dillenburg Die Gewerblichen Schulen des Lahn-Dill-Kreises (Herwigstraße 32) in Dillenburg laden für Samstag, 24. November, von 9 bis 14 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. In den vergangenen Jahren sind in der Schule einige moderne Labor-, Küchen- und Werkstatträume entstanden.