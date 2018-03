Schutzhütten-Dach als Spielplatz?

In seinem Jahresrückblick sprach der Vorsitzende des 93 Mitglieder zählenden Vereins, Jan Schepp, das Osterfeuer unter Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr und der Flüchtlingshilfe an, das sehr gut verlaufen sei. Viel Lob zollte er Klaus Schröder, der eine tolle Grenzgangs-Route ausgearbeitet hatte. Dadurch seien viele Teilnehmer angezogen worden. Auch das Hüttenfest sei ein voller Erfolg gewesen. Zudem habe das Tretbecken im vergangenen Jahr einen neuen Anstrich erhalten, erklärte Schepp.

Hüttenwart Peter Christ berichtete, dass die Schutzhütte im vergangenen Jahr 39 Mal vermietet werden konnte.

Aufgrund der guten Resonanz soll auch in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer ausgerichtet werden. Der „zweite Teil“ des Grenzgangs ist für den 12. Mai terminiert. Die Hütte am Tretbecken soll einen Neuanstrich erfahren, der Brunnen am Backhaus abgedichtet und die Wasserpumpe am Dorfgemeinschaftshaus überholt werden.

Das Schleppertreffen findet wieder statt

Diskutiert wurde auch darüber, eine Dachsanierung der Schutzhütte anzugehen. Gabi Kuhne berichtete, dass Beschwerden darüber an sie herangetragen worden seien, dass Kinder und Jugendliche das Dach der Schutzhütte als Spielplatz nutzen. Dies kann der Verein nicht hinnehmen und will Abhilfe schaffen.

Der Verein will in diesem Jahr keine Tagesfahrt ausrichten. Unter dem Motto „Wej’s froiher woar“ soll ein geselliger Abend angeboten werden. Das Hüttenfest ist wiederum für den 29. Dezember terminiert.

Aus der Abteilung „Schlepperfreunde“ berichtete Jan Schepp, dass am 18. August das obligatorische Schleppertreffen stattfindet. Auch im kommenden Jahr zu den Jubiläumsfeierlichkeiten „725-Jahre Günterod“ soll ein solches Treffen ausgerichtet werden.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte Jan Schepp auch verdiente Vereinsmitglieder. Herbert Hinder, Armin Georg und Werner Jochem sind demnach seit 50 Jahren Teil des Verschönerungs- und Heimatverein Günterod. Für 40 Jahre Treue wurden Erich Wagner und Josef Kollmann sowie für 25 Jahre Christian Ebenau ausgezeichnet. (hlp)