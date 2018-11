Schwerelos sein

Er findet statt am Montag, 5. November. Beginn ist um 19 Uhr in der alten Aula des Gymnasiums. Thoma referiert unter dem Titel „Leben und Forschen in der Schwerelosigkeit“. Wie lebt es sich in der Schwerelosigkeit?

Warum werden Experimente in der Schwerelosigkeit durchgeführt? Wie kann man Schwerelosigkeit „erzeugen“? Damit beschäftigt sich Thoma anhand von Filmen aus der Internationalen Raumstation ISS und von Parabelflugkampagnen. Der Eintritt ist frei. (red)