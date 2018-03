Schwimmbadfreunde laden zur Ideenbörse

Das in die Jahre gekommene Freibad in Weidenhausen muss in naher Zukunft saniert werden. Technik, Becken und sanitäre Anlagen brauchen eine Schönheitsoperation. Doch wie sollte diese aussehen? Welche Anforderungen haben Besucher heute an ein modernes Sommerbad? Der Förderverein der Freizeitanlage und die Stadt Gladenbach suchen nach Lösungen. Geplant ist, in diesem Jahr ein Konzept für die geplante Modernisierung einschließlich der dafür anfallenden von Experten erstellen zu lassen.

Im Vorfeld sind die Bürger gefragt. Sie sollen an dem Planungsprozess beteiligt werden. Dazu haben die Schwimmbadfreunde eine Ideenbörse gestartet. Alle Interessierten können ihre Wünsche und Anregungen zu Becken, Außengelände, Umkleidekabinen, sanitären Anlagen, Gastronomie oder Spielgeräten äußern. Zeichnungen, Fotos, Briefe oder einige wenige Stichpunkte – alle Beiträge in Wort und Bild sind bei dem Wettbewerb willkommen. Diese können per E-Mail sowie auch als WhatsApp-Nachricht oder SMS versendet werden.

Außerdem bieten die Schwimmbadfreunde das persönlich Gespräch an – bei einem Treffen am Samstag (17. März) von 15 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen. Dort werden auch Kaffee und Kuchen angeboten. Unter allen Teilnehmern verlosen der Förderverein und die Stadt zwei Familiendauerkarten für die Badesaison 2018.

Kontakt: WhatsApp und SMS: (0 15 15) 9 45 90 25, E-Mail: ideenboerse-freibad-wdh(at)online.de. (mi)