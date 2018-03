Sechs Russen gestalten Konzerte

Am Donnerstag, 15. März, ab 19 Uhr treten die Musiker in der evangelischen Kirche in Katzenfurt auf. Am Freitag, 16. März, ab 19 Uhr sind sie in der evangelischen Kirche in Dutenhofen zu Gast.

Die sechs Musiker präsentieren weltliche und geistliche russische Chormusik aus drei Jahrhunderten und Lieder des russischen Volkes.

Das Vokalensemble möchte die Gäste mit einem überwältigenden Klangspektrum überzeugen und für ein besonderes Konzerterlebnis sorgen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. (red)