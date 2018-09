Sechs geführte Touren erwarten die Naturfreunde

Veranstalter der Wanderwoche ist die Tourist-Information Bad Endbach. Für die Ausflüge wird festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung benötigt. Startpunkt der Touren ist immer an der Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach (Am Bewegungsbad 2).

Der Wanderpass für die Aktionswoche kostet inklusive der Wandernadel drei Euro. Natürlich kann auch nur tageweise auf einzelnen Etappen mitmarschiert werden. Alle Wanderungen werden von den Landschaftsführern des Bad Endbacher Wandervereins „Natur Pur“ geführt und fachkundig begleitet.

Die Auftaktwanderung findet am Samstag, 29. September, ab 18 Uhr statt. Nach der Begrüßung der Teilnehmer wird auf einer circa sechs Kilometer langen Strecke rund um Bad Endbach in den Abend gewandert. Eine kleine Einkehr ist vorgesehen.

Am Sonntag, 30. September, beginnt um 9.30 Uhr eine Tageswanderung. Die Streckenlänge beträgt 12 bis 15 Kilometer.

Am Montag, 1. Oktober, starten die Teilnehmer um 14 Uhr zu einer Halbtageswanderung rund um Bad Endbach. Die Streckenlänge beträgt sechs bis acht Kilometer.

Am Dienstag, 2. Oktober, um 9.30 Uhr startet eine weitere Tageswanderung. Die Streckenlänge beträgt 12 bis 15 Kilometer.

Am Mittwoch, 3. Oktober, beginnt um 9.30 Uhr eine Tageswanderung mit einer Länge von circa 12 bis 15 Kilometern.

Am Donnerstag, 4. Oktober, beginnt um 9.30 Uhr eine Halbtageswanderung. Die Streckenlänge beträgt circa acht Kilometer.

Am Freitag, 5. Oktober, ist um 9.30 Uhr Start zur Abschlusswanderung rund um Bad Endbach mit einer kleinen Einkehr. Die Streckenlänge beträgt circa acht Kilometer.

Kontakt: Tourist-Information Bad Endbach (Am Bewegungsbad 2), (0 27 76) 80 18 70. (red)