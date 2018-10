Sehen als Schlüssel fürs Leben und Lernen

Aus diesem Anlass organisierte die Wetzlarer Firma Satisloh im Viseum ein Sehscreening für die Kinder der Peter-Härtling-Schule.

Mia bekommt ein Bild gezeigt, dort erkennt sie viele kleine Punkte. „Kannst du mir das Muster zeigen, das du innerhalb der Punkte erkennen kannst?“, wird sie gefragt. Das Mädchen schaut sich das Bild lange und konzentriert an; versucht, ein Muster zu erkennen – doch alles, was sie sieht, sind Punkte, ganz viele graue, kleine Kreise. Mia ist rot-grün-blind, deshalb kann sie nicht wie normal Sehende die Zahl erkennen, die sich in Form von roten Punkten von den übrigen grünen Punkten abhebt.

Rot-Grün-Blindheit ist eine von vielen Sehschwächen, an denen Kinder und Erwachsene leiden können. Oftmals bleiben diese Schwächen bei Kindern allerdings lange Zeit unentdeckt, wie Lorena Schergaut von Satisloh weiß: „Es kommt nicht selten vor, dass ein Kind über Jahre schlecht sieht, ohne dass es bemerkt wird.“ Hat ein Kind beispielsweise Probleme, einen Ball zu fangen, vermute man eher Probleme in der motorischen Entwicklung, als eine Sehschwäche als Ursache. „Aus diesem Grund haben wir, unter dem Motto ,Sehen ist Zukunft´ gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern einen Sehtest für alle Schüler der Peter-Härtling-Schule organisiert“, sagt Schergaut. Ziel sei es, einen Teil dazu beizutragen, dass Sehschwächen deutlich gemacht und ein Bewusstsein dafür geschaffen wird.

Den Projekttag hat die Firma Satisloh in Zusammenarbeit mit dem Wetzlarer Viseum, dem UnternehmenRupp + Hubrach, Heinemann Optik & Akustik Weilburg und den Young Scientists veranstaltet.

Anlässlich des „Welttags des Sehens“ kamen am Freitagvormittag deshalb die 54 Grundschulkinder der Peter-Härtling-Schule ins Viseum, um dort ein buntes Programm zum Thema Optik und Sehen zu erleben.

Gemeinsam mit Betreuern, Lehrern und Schulbegleitern nahmen sie in Kleingruppen an verschiedenen Stationen teil, darunter auch der Sehtest. In einem „Sehpferdchen-Pass“ wurden die Ergebnisse eingetragen. „Sollte ein Kind auffällig werden, geht es mit dem Sehpferdchen-Pass zum Augenarzt“, erklärte Lorena Schergaut.

Kaleidoskope aus Pappe und Steinen

Nicht nur getestet, sondern kreativ gefordert wurden die Kinder an den drei weiteren Stationen, vorbereitet und begleitet von den Young Scientists. Hier bastelten sie zum Beispiel Kaleidoskope aus Papprollen und bunten Steinen oder entdeckten gemeinsam mit den Erwachsenen am „Wühltisch der Elektrotechnik“, wie ein Stromkreis und eine Taschenlampe funktionieren.

Besonders beliebt bei den Grundschülern war darüber hinaus das freie Experimentieren im „Chemielabor“: Hier wurden in Reagenzgläsern mit Säften Farbexperimente gemacht.

Mit der selbst gebastelten 3 D-Brille gab es außerdem im Viseum einige Bilder zu bestaunen. Höhepunkt der Veranstaltung zum Schluss: Jedes Kind durfte sich eine Sonnenbrille aussuchen und behalten. (ale)