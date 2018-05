Seifenblasen begeistern Kinder

Mit Musik ging es gleich los: Nachdem Rektorin Susanne Dellit alle Besucher begrüßt hatte, hatten die Gitarrenkreis-Anfänger und -Fortgeschrittenen unter Leitung von Irene Guse ihren großen Auftritt. Und auch der Kinderchor trug – von Annette Gerlach an der Gitarre begleitet – zum Gelingen des Festes bei.

Danach ging es hinaus auf den Schulhof, wo die Schulgemeinde ein neues Spielhaus feierlich eröffnete. Die Firma Holzbau Preisig hatte das kleine Fachwerkhaus aufgebaut und spendete die Arbeit an dem Häuschen, während der Förderverein der Schule das Material finanzierte. Das Besondere an dem Häuschen ist, dass die Lehrlinge der Firma es ausschließlich von Hand gezimmert haben, ohne Einsatz von Maschinen.

Noch befindet sich das Haus im „Rohbau“. Denn es soll noch ein Kunstprojekt geben, um das Häuschen anzustreichen.

Doch es gab noch weitere spannende Stationen beim Sommerfest. So stand ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mornshausen für die Kinder zum Erkunden bereit. Und es gab für die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, mit einem Feuerwehrschlauch auf ein Ziel zu spritzen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Mornshausen war ebenfalls beim Fest mit seinem Fahrzeug vertreten und stellte den Kindern seine Aufgaben vor.

Der Höhepunkt der Feier war dann aber die Vorführung zweier Seifenblasenkünstlerinnen. Danach durften sich auch die Kinder an den Seifenblasen ausprobieren.

Schüler präsentieren ihre Projektarbeiten

Aber auch die Schüler selbst präsentierten beim Sommerfest ihr Wissen und Können. So gab es in den verschiedenen Klassenräumen Stationen zu den Projekttagen, die zuletzt an der Schule stattgefunden hatten. Die Besucher konnten beispielsweise unterschiedliche Brückenformen anschauen, die die Schüler gebaut haben.

Zur Stärkung gab es ein großes Kuchenbuffet und vieles mehr.

Dass das Sommerfest ein Erfolg wurde, dazu hat auch der Förderverein der Schule beigetragen, wie Rektorin Dellit betonte. Sie dankte dem Verein für die Unterstützung bei der Planung des Festes und wies die Besucher auch darauf hin, dass der Förderverein immer auf neue Mitglieder angewiesen sei. Außerdem stellte die Rektorin die neue Referendarin Julia Wagner vor, die in den kommenden eineinhalb Jahren an der Grundschule Mornshausen unterrichten wird. (lbo)