Seit 700 Jahren lebendig

Das Fest startet am Freitag, 17. August um 16.30 Uhr mit dem Totengedenken auf dem Friedhof. Weiter geht es um 19.30 Uhr mit dem Festkommers auf dem Festplatz „Hinterm Steinberg“.

Festkommers mit Beiträgen vom Gesangverein Hartenrod und des Posaunenchores

Gestaltet wird der Festkommers vom Heimatverein Schlierbach mit musikalischen Beiträgen vom Gesangverein Hartenrod und des Posaunenchores der Ev.Kirchengemeinde. Außerdem findet die Proklamation des Bürgerkönigspaar aus Schlierbach statt. An den Festkommers schließt sich ein Feuerwerk an. Ab 21.30 Uhr wird es dann mit einer 80er/90er Party weitergehen.

Am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr findet die Hüttengaudi mit der fränkischen Partyband „Bassd schO“ statt. Die Band sorgt mit einem Mix aus moderner Volksmusik, Schlagern und aktuellen Hits für Stimmung. Karten sind an den Vorverkaufsstellen in Hartenrod bei Salon Koch, Metzgerei Seitz, s´Lädche und der Avia Tankstelle Jörg Rose und in Bad Endbach Postfiliale Mona´s Lottopoint sowie an der Tourismusinformation der Gemeinde an der Therme für neun Euro erhältlich. Der Eintritt an der Abendkasse wird 12 Euro betragen.

Am Sonntag, 19. August, beginnt das Programm mit einem ökumenischen Festgottesdienst um 10 Uhr im Festzelt.

Bereits um 14 Uhr wird sich der Festzug vom Sägewerk bis hinauf zum Festplatz schlängeln, wo alle Besucher bereits stimmungsvoll von den Lahntalmusikanten ab 15 Uhr zum Konzert erwartet werden. Des Weiteren gibt es einen bunten und abwechslungsreichen Familiennachmittag.

Um möglichst allen die Teilnahme am Fest zu ermöglichen auch denen die den beschwerlichen Weg zu Fuß nicht mehr zu Fuß zurücklegen können, wird am Freitag von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr der Bürgerbus unterwegs sein.

Weitere Informationen gibt es unter www.700jahreschlierbach.de. (red)