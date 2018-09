Limburg Die Plattform www.bewegte-kirche.de der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Bistum Limburg bietet nicht nur Rad- und Wandertouren zum Nachfahren oder -wandern an. Alle Interessierten können auch selbst eine Tour einstellen. Ein Workshop findet am Samstag, 29. September, von 10 bis 13 Uhr am Franziskanerplatz 3 in Hadamar statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Referent ist Bernd Weil, Leiter der KEB Limburg und Projektleiter von „Bewegte Kirche“. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 26. September, unter Tel. (06433) 88142 und per E-Mail an keb.limburg(at)bistumlimburg.de möglich. (red)