Selbst nähen: Es ist Zeit, wieder kreativ zu werden

Selbst genähte Accessoires, Geschenke und Bekleidung liegen voll im Trend.

Dabei lassen wunderschöne Stoffe und einfache Schnitte kreative Träume ganz schnell und unkompliziert wahr werden.

Das passende Material gibt es in Hülle und Fülle im Fachgeschäft „Stoffe + Design“ in der Hauptstraße 31 b in Haiger. „Bei uns finden Sie mehr als 2000 Stoffe in ausgesuchten Qualitäten“, sagt Inhaberin Birgit Pfaff.

Kreative Träume werden wahr

Besonders angesagt zu Beginn des Herbstes seien Schurwoll-Stoffe, die eine einfache Verarbeitung ermöglichen.

Blitzschnell ein Kissen, eine Tasche oder eine Jacke nähen – kein Problem mit der Nähmaschine. Für Birgit Pfaff sind die neuen Herbststoffe immer eine Entschädigung für den zu Ende gehenden Sommer. Die kuscheligen Stoffe bieten an kühlen Herbsttagen Wärme und Gemütlichkeit für Groß und Klein.

Das Fachgeschäft fördert die Kreativität der Kundinnen nicht nur durch die Vielzahl der leicht zu verarbeitenden Stoffe, es bietet zudem Inspiration und regt durch Musterteile die eigene Ideenfindung an. (red)