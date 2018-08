Selterser haben Grund zu feiern

Backes- und Weinfest steigt am 18. August

Löhnberg-Selters Zwei Jubiläen stehen in Selters auf dem Programm. Die Wandervögel bestehen seit 25 Jahren, das Backhaus gibt es seit zehn Jahren. Die Jubiläen werden am Samstag, 18. August, im Rahmen eines Backes- und Weinfestes in Selters gefeiert.