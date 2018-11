Seminare für Jugendliche

Marburg Unter dem Motto „GÖTTLICH“ haben zirka 750 Jugendliche aus ganz Deutschland beim diesjährigen Tabor-Jugendtreffen vom 9. bis 11. November (Freitag bis Sonntag) die Gelegenheit, sich selbst neu zu begegnen, Gott in sich und anderen Leuten zu entdecken, das Göttliche zu feiern, Fragen zu stellen, Spaß zu haben, die Gemeinschaft zu genießen und abgedrehte Action zu erleben. Veranstaltungsort sind die Räumlichkeiten von Tabor in der Dürerstraße 43 in Marburg. Dort gibt es Workshops, Seminare, Sport und viel Musik. Die Teilnahme kostet 10 Euro. (red)