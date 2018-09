Senioren auf Tour

Braunfels Unter dem Motto „Urlaub vom Altenheim“ haben acht Bewohner im Alter von 82 bis 100 Jahren des Friederike-Fliedner-Hauses in Braunfels schöne Tage im Ederbergland verbracht. Ausgangspunkt für Ausflüge auf und um den Edersee war das von der Lebenshilfe Waldeck-Frankenberg geführte Hotel Frankenauer Hof in Frankenau am Rande des Nationalparks Kellerwald. Höhepunkte waren der Besuch im Wildtierparks, eine Schifffahrt sowie ein Nachmittag im Nationalparkzentrum. (red/Foto: privat)