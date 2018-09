BIEBERTAL-RODHEIM-BIEBER 32 Senioren des Jahrgangs 1933/34 aus Rodheim-Bieber sind auf Mehrtagesfahrt in Ostfriesland unterwegs gewesen. Vom Hotel in Westerstede aus gingen Tagestouren unter anderem nach Aurich und Emden, auf die Inseln Spiekeroog und Langeoog sowie zur Mayerwerft in Papenburg. (mo/Foto: Moos)