Senioren fahren in Westerwald

Runkel Das Organisationsteam der Stadt Runkel lädt für Donnerstag, 4. Oktober, zu einer Seniorenfahrt ein. Abfahrt ist um 12 Uhr an verschiedenen Haltestellen. Zunächst geht es zum Tertiär- und Industrieerlebnispark „Stöffel“ in das Nistertal. Danach geht es weiter nach Hachenburg zum Kaffeetrinken und Stadtbummel. Das Abendessen gibt es in einer Brauereigaststätte. Die Fahrtkosten betragen 20 Euro. Die Führung im Stöffelpark kostet fünf Euro. Anmeldungen sind bei der Tourist-Info unter Tel. (06482) 916160 möglich. (red)