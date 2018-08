Senioren fahren ins Salzberger Land

Wetzlar-Garbenheim Eine Woche im Salzberger Land verbrachten gut drei Dutzend Senioren, die sich als „verschworene Truppe“ aus dem TSV Garbenheim heraus gebildet hat und regelmäßig in Deutschland und darüber hinaus unterwegs ist. Diesmal landeten sie im Salzberger Land, genauer: im Bezirk St. Johann. Ganz genau: in der 2700 Einwohner großen Gemeinde Flachau mit dem „Flachauer Gutshof“ als Basisstation. Die Tage waren vielfältig, ausgefüllt mit unterhaltsamen und informativen kurzen Fahrten – in Richtung Rohrmoos und Schladming, nach Salzburg und zum Königssee, ins Berchtesgadener Land und nach Zell am See. Hinzu kam auch noch eine „Berggaudi“ vor Ort in Flachau am „busfreien“ Tag. Fazit des Ausflugs der Garbenheimer Senioren und ihrer Freunde auch von auswärts: Einmal mehr war die gemeinsame Tour eine rundum gelungene Sache. (ew/Foto: Ewert)