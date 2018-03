Senioren üben sicheres Fahren

Veranstalter sind der Lions-Club Limburg Goldener Grund in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg. Die Schwerpunkte wie Sitzposition und Lenkradhaltung, Hilfestellung für das Verhalten am Unfallort, Bremsen, Technik, Recht, Versicherung, Gesundheit, Geschicklichkeitsparcours, Gleitfläche werden trainiert und angesprochen. Dank der Spende des Lions-Club Limburg Goldener Grund, der sich im Bereich der Seniorenarbeit engagiert, kann die an sich sehr kostenpflichtige Veranstaltung kostenfrei angeboten werden. Die Trainingskurse finden am Sonntag, 29. April, und am Sonntag, 27. Mai, jeweils von 7.30 bis 16.30 Uhr auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der Polizei in Wallbach statt. Bei Christine Zips per E-Mail an christine.zips(at)t-online.de sind Anmeldungen möglich. (red)