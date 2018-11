Seniorenrat setzt auf viele Kandidaten

Er ist parteiunabhängig und überkonfessionell, der Kreisseniorenrat. Engagieren können sich darin alle Menschen, die das 63. Lebensjahr vollendet haben und die sich erfolgreich einer Wahl in ihrer jeweiligen Heimatkommune gestellt haben.

2016, erstmals über eine Wahl bestimmt, gingen 25 Personen in dem Gremium an den Start. Davon sind jetzt noch 22 aktiv. Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt.

„Wichtig ist, dass das Anliegen des Kreisseniorenrats immer wieder aufgegriffen wird und im Sinne der älteren Mitmenschen im Landkreis fortgeführt wird“, sagt Herbert Bodenbender aus der Gemeinde Fronhausen, der zugleich auch Vorstandsmitglied ist.

Der Vorstand musste im Laufe der Wahlzeit einen Verlust hinnehmen. Kein Geringerer als der Vorsitzende Horst Tritschler aus Weimar musste aus persönlichen Gründen sein Engagement zurückfahren. Ein herber Schlag, schließlich war er auch ein großer Motivator für die anderen, im Engagement nicht nachzulassen.

Der Rat versteht sich als Ideen- und Ratgeber sowie Anlaufstelle für die Weitergabe erfolgreicher Angebote

Nicht nachzulassen – das haben sich aber die verbliebenen Vorstandsmitglieder unter der kommissarischen Führung von Helmut Heyn aus Stadtallendorf auf ihre Fahnen geschrieben. Denn sie möchten dem neuen Kreisseniorenrat, der im April 2019 zum zweiten Mal gewählt wird, ein paar gute Ergebnisse hinterlassen, auf die er seine weitere Arbeit aufbauen kann.

Heyn skizziert das Aufgabengebiet: „Die ganz konkrete Seniorenarbeit für jeden Einzelnen findet immer direkt vor Ort, also in den Kommunen des Landkreises statt. Die Ausgestaltung und Angebote sind dabei sehr unterschiedlich. Einiges ist vielleicht spezifisch für die jeweilige Kommune, anderes ließe sich auch auf andere übertragen. Der Kreisseniorenrat versteht sich nicht als übergeordnetes Gremium, das irgendwelche Arbeitsmethoden überstülpen will, sondern als Ideen- und Ratgeber sowie Anlaufstelle für die Weitergabe erfolgreicher Angebote, aber auch als das Gremium, das den Kontakt zur Politik im Kreis und auch im Land hält.“

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf lebt diese Nähe zum Kreisseniorenrat. So stellt er nicht nur dem Gremium Räume zur Verfügung, in denen Versammlungen abgehalten werden können. Es gibt auch eine direkte Ansprechpartnerin für den Kreisseniorenrat beim Kreis, nämlich Katharina Erbeck von der Stabsstelle Altenhilfe, so dass auch über diese Schiene wichtige Informationen hin und her fließen.

„Es geht darum, dass ältere Menschen in den Kommunen Gehör finden und mitgestalten können“, sagt Bodenbender.

So werden Themen wie Barrierefreiheit, Treffpunkte, Bürgerbusse, präventive Angebote, Pflege und Gesundheit, betreutes Wohnen und Aufgaben eines Pflegestützpunktes aufgrund der Altersstruktur für immer mehr Personen interessant und bedeutsam.

Vorstandsmitglied Hildegard Kräling aus Amöneburg macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass der Seniorenrat nicht nur ein Gremium für Debatten und Diskussionen ist. „Die Not vor Ort ist tatsächlich sehr groß. Es gibt viel Arbeit, um Versorgungslücken zu schließen. Wir sind auch dafür da, mit dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse auch umgesetzt werden. 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden von Familienangehörigen zu Hause gepflegt. Das hat großen Einfluss auf das Leben der pflegenden Angehörigen, die dankbar sind, wenn es Hilfsangebote aus der Kommune heraus gibt, etwa über einen Bürgerhilfe-Verein“, sagt Kräling.

Da hakt Bodenbender ein: „Es darf nicht passieren, dass die Politik zu spät reagiert. Angesichts allein dieser hohen Zahl an Pflegebedürftigen ist es doch nicht so schwer nachzuvollziehen, dass in der Seniorenarbeit mehr getan werden muss.“

Das Gremium wünscht sich, dass in den Kommunen selbst Seniorenbeiräte eingerichtet werden

Brigitte Adler-Zaffke, Vorstandsmitglied aus Münchhausen, sieht deshalb auch noch ein großes Aufgabenfeld für den Kreisseniorenrat, nachdem er zu allen Kommunen Kontakte aufgebaut hat: So beispielsweise mehr Öffentlichkeitsarbeit und weitere Angebote von Workshops unter dem Titel „Wohnen im Alter“. Für sehr wünschenswert hält es der Kreisseniorenrat, dass in den Kommunen selbst Seniorenbeiräte eingerichtet werden, die die Interessen der Altersgruppe jenseits der 60 vertreten und für eine Vernetzung der verschiedenen Angebote in den Kommunen sorgen.

Der Kreisseniorenrat hält nicht nur Kontakt zum Kreis, sondern auch zum Land und dies insbesondere über die Landtagsabgeordneten, die aus diesem Landkreis kommen. Für die nächste Zeit gibt es da ja ein breites politisches Spektrum. Zur zurückliegenden Hessenwahl hatte der Kreisseniorenrat die Parteien angeschrieben und sich jeweils über deren Programm für Senioren informieren lassen.

Nun ist es den Vorstandsmitgliedern wichtig, dass sich für April 2019 in allen Kommunen Menschen finden lassen, die sich eine Mitarbeit vorstellen können, damit auch aus allen Städten und Gemeinden Vertreter in diesem Gremium sind. Dies gelang 2016 nicht ganz.

Kontaktnummern von Mitgliedern des Kreisseniorenrats sind im Internet unter dieser Adresse zu finden: www.marburg-biedenkopf. de/soziales_und_gesundheit/senioren/kreisseniorenrat_7701.php.