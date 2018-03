Sherlock Holmesauf des Täters Spuren

krimi Live-Hörspiel am Sonntag im „Thing“

Limburg Am Sonntag, 18. März, ist das hr2-Radio-Live-Theater des Hessischen Rundfunks auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg zu Gast und präsentiert das spannende Stück „Der Hund der Baskervilles“.