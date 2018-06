Sicher auf den Straßen unterwegs

Das gilt auf jeden Fall für das Team der Fahrschule Becker GmbH, die ihren Hauptsitz in der Garbenheimer Straße sowie ihre Hauptverwaltung in Biskirchen hat und Filialen in Leun sowie Allendorf betreibt.

Der Betrieb, den es seit mehr als 30 Jahren gibt, hat sich auf die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern spezialisiert. Seit 2008 verfügt die Fahrschule über eine Zertifizierung und bildet Berufskraftfahrer in ihrer Ausbildungsstätte im Dillfeld aus. In Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Jobcenter nimmt die Fahrschule Bildungsgutscheine entgegen.

Körperliche Einschränkungen müssen nicht das Ende der Mobilität sein

„Wir legen größten Wert auf qualitativ hochwertige Schulungen“, sagt Firmeninhaber Jens Becker. „Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir alle Schulungen in Eigenregie an. Es werden keine Aufträge an Subunternehmer oder externe Dozenten vergeben.“

Wer seine Fahrerlaubnis in vollem Umfang gewerblich im Personen- beziehungsweise Güterverkehr nutzen möchte, muss die Vorschriften des Bundeskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) beachten. Hier ist neben der klassischen Führerscheinausbildung das Absolvieren der notwendigen Grundqualifikation beziehungsweise der Berufskraftfahrer-Weiterbildung notwendig.

Die Ausbildung wird beendet durch eine Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer. Wer „umsteigt“ zum Beispiel mit vorhandenem Führerschein die Klasse C, CE (Lkw) besitzt und jetzt im Personenverkehr tätig werden möchte, benötigt neben dem Führerschein Klasse D eine sogenannte Umsteigerqualifikation mit einer Prüfung vor der IHK. Gleiches gilt auch für den „Umstieg“ von Bus auf Lkw.

Alle Fahrer und Fahrerinnen, die im gewerblichen Personen- beziehungsweise Güterverkehr tätig sind, benötigen alle fünf Jahre eine 35-stündige Weiterbildung. Die Modulschulungen der Fahrschule Becker werden kurzweilig mit einem interessanten Praxisanteil unterrichtet. Termine und weitere Information gibt es auf der Homepage: www.fahrschulebecker.de

Nicht nur für Berufskraftfahrer ist die Fahrschule Becker kompetenter Partner, sondern auch für Menschen, die nach einem Unfall, nach der Amputation von Gliedmaßen oder nach einem Schlaganfall mit körperlichen Einschränkungen leben müssen.

Diese Schicksalsschläge, so Jens Becker, müssen nicht das Ende der Mobilität sein. „Zum einen können Umbauten am Fahrzeug helfen, zum anderen bieten wir eine Handicap-Ausbildung an. Das ist ein sensibles, sehr persönliches Thema. Bei Fragen zur Fahreignung helfen wir gerne weiter.“

Zum Angebot der Fahrschule Becker gehört auch die Ferienfahrschule. „Damit“, so Becker, „erreichen wir kurze Ausbildungszeiten.“

Beim Pkw-Führerschein sind es zwei Wochen. Die Vorteile der Ferienfahrschule liegen auf der Hand: kalkulierbarer Zeitrahmen, perfekte Verzahnung der theoretischen und praktischen Ausbildung sowie Kostenersparnis durch intensive Ausbildung.

Und: Bei Lernschwächen ist eine Verlängerung der Ausbildung jederzeit möglich.

Das Angebot hilft vor allem Schülern und Azubis, die wenig Zeit und/oder keine Lust auf eine lange Führerscheinausbildung haben.

Für die Ferienfahrschule kann die Fahrschule noch einen weiteren Service anbieten. Das Unternehmen verfügt über Ferienwohnungen, die für den Ausbildungszeitraum angemietet werden können. (red)