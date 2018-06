Sicher in den Urlaub reisen

Marburg Das Auto vollgepackt bis unters Dach, die Kinder und Haustiere hinter Taschen und Strandutensilien kaum mehr vom Fahrersitz aus zu erkennen, die Fahrräder auf dem Dach, der Wohnwagen an der Anhängerkupplung – so ähnlich sehen viele Fahrzeuge auf dem Weg in den Urlaub aus.