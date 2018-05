Silberger Burschen  feiern bis zum Sonntag

Dautphetal-Silberg Das Kirmeswochenende der Burschenschaft Silberg beginnt mit heißen Rhythmen: Am Mittwochabend, 30. Mai, gastiert die YOU Club-Party mit DJ A.B. und als special guest Moderator Marvin Fischer im Festzelt. Einlass in das Zelt am Sportplatz (Vor dem Altenberg) ist um 20 Uhr. Die Party fängt um 22 Uhr an. Der Eintritt kostet 8 Euro. Am Freitag, 1. Juni, geht es ab 19 Uhr weiter mit einem „Bayrischen Heimatabend“ mit den Weifenbacher Musikanten. Am Samstag, 2. Juni, startet um 18.30 Uhr ein Festzug mit dem Spielmannszug Gladenbach. Danach beginnt das Treffen der Burschen- und Mädchenschaften. Die Frankenland Musikanten sorgen für Unterhaltung.