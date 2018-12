Singen im Rudel begeistert

Jörg Siewert begrüßte gemeinsam mit seinem Kollegen Steffen Walter die Sänger und direkt im Anschluss wurde das nächste Lied angestimmt. Mit dem schwungvollen Titel „Schön ist es auf der Welt zu sein“ von Roy Black & Anita stieg die Stimmung bei den Anwesenden.

Der Abend war in drei Blöcke eingeteilt. Zwischen den Blöcken bestand die Möglichkeit, bei Cocktails und anderen Getränken die Stimme zu ölen, frische Luft zu schnappen oder sich mit den Mitsängern zu unterhalten.

Beim Rudelsingen kommt es nicht auf Gesangskünste an, viel mehr steht der Spaß und das gemeinsame Singen im Vordergrund.

Siewert stellte nach kurzer Zeit fest, dass die Gladenbacher Hobbysänger sehr ehrgeizig seien, denn sie würden die Liedtexte sehr konzentriert auf der Leinwand mitlesen.

Für besonders großen Spaß sorgte das Kinderlied „Anne Kaffeekanne“ von Fredrik Vahle, was in gewisser Weise einen politischen Text habe, so Siewert.

Das Repertoire des Teams reichte von Oldies wie „Yes sir, i can boogie“ von dem spanischen Duo Baccara oder „Ring of fire“ von Johnny Cash aus dem Jahr 1963 über Rock, wie beispielsweise „It's my life“ von Bon Jovi bis hin zu modernem Deutsch-Pop wie Johannes Oerdings Titel „Kreise“.

Beim Rudelsingen gibt es laut Jörg Siewert nur eine Regel: Jedes Team baut in sein Programm zwei Bands ein, von denen konstant in jeder Veranstaltung je ein Lied gesungen wird. Das Team Siewert hat sich dabei für Abba und die Beatles entschieden. Am Freitag stimmten die beiden Musiker daher „Mamma Mia“ und „Hey Jude“ an.

Bei dem Lied „Da doo ron ron“ von The Crystals waren die Sänger besonders gefordert. Um den Einsatz nicht zu verpassen, sollten sie mit den Füßen im Takt stampfen. Außerdem sollte der Titel dreistimmig gesungen werden.

den Hobbysängern die Entscheidung zu vereinfachen, welche Stimme sie singen wollten, schlug Siewert vor, dass alle Männer und kurzhaarigen Frauen doch die tiefste Stimme singen sollten.

Mit den Liedern „How deep is your love“ von den Bee Gees und „What's up?“ von den 4 Non Blondes war an diesem Abend auch für den ein oder anderen Gänsehautmoment gesorgt.

Euler hofft auf weitere Sänger

Nach der rund zweieinhalbstündigen Veranstaltung wurde bereits auf die geplanten Termine im kommenden Jahr hingewiesen. Das nächste Rudelsingen in Gladenbach findet am 5. April 2019 statt, eine weitere Auflage folgt am 11. Oktober 2019.

Die Hobbysänger waren durchweg begeistert von der Veranstaltung und freuen sich bereits jetzt auf die nächsten Termine.

Günter Euler, Geschäftsführer von Stadtmarketing-Energie-Bäder Gladenbach GmbH (SEB), hofft, dass im nächsten Jahr noch mehr Sänger den Weg zum Rudelsingen im Haus des Gastes finden. (lbo)