Singen, schauen und stöbern

Beginn ist am Samstag um 15 und am Sonntag um 11 Uhr. Etwa 25 Vereine, Institutionen, Privatpersonen und Gewerbetreibende bieten Nettes und Nützliches an. Im Gebäude des Stadtteilbüros ist ein Vorleseangebot vorgesehen, draußen gibt es außerdem Spiel- und Bastelangebote.

Im Stadtteilbüro werden Film- und Fotodokumente der 1200-Jahrfeier im Jahre 1984, aufbereitet vom Verein „Blende 95“ gezeigt. Die evangelische Kirchengemeinde bietet nachmittags Kaffee und Kuchen in den Räumen des Gemeindezentrums an. Im Haus der Ortsgeschichte ist am Sonntag die Ausstellung „Essen und Trinken“ zu sehen. Dazu gibt es passend eine herzhafte Suppe. Das Rahmenprogramm bestreiten Naunheimer Chöre, Vereine sowie Grundschulkinder, am Sonntagnachmittag die Akkordeongruppe Faude und auch die Lahnauer Blasmusik. (red)