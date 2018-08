Skaten auf dem Grundschulhof

Bad Laasphe Zu einem Skate-Nachmittag lädt die Stadtjugendpflege Bad Laasphe mit dem Projekt JUST! des katholischen Jugendwerks Siegen-Wittgenstein ein. Am Freitag, 31. August, ist der Laaspher Grundschulhof den Skatern gewidmet. Zwischen 15 Uhr und 21 Uhr sind alle Scooter-, Skateboard- und BMX-Fahrer eingeladen, den Skatepark zu nutzen. Es gibt Musik, Getränke und Snacks. Die Anlage darf nur mit Schutzausrüstung befahren werden. Helme können vor Ort ausgeliehen werden. Des Weiteren stehen Scooter und einige Skateboards zum Ausleihen bereit. Am Freitag, 14. September, gibt es einen weiteren Termin. Die Teilnahme ist kostenlos. (red)