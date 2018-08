Skiclub lädt zum Kartoffelbraten

Biedenkopf Der Skiclub Sackpfeife lädt zum traditionellen Kartoffelbraten für Samstag, 11. August, ein. Los geht es um 13 Uhr am Oberstädter Häuschen. Alle Gäste werden gebeten, Teller, Tassen und Besteck sowie Salate, Leberwurst, Brot oder Brötchen mitzubringen. Für den Rest sorgt der Vorstand. Anmeldungen sind bis zum 8. August unter der Angabe der benötigten Hackbraten und Knobelinchen per E-Mail an frank.platt(at)web.de oder (0 64 61) 57 66 erbeten. (red)