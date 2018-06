Skulpturen entdecken

BadLaasphe Ein Skulpturenspaziergang steht am Sonntag, 8. Juli, in Bad Laasphe auf dem Programm. Der zwei Kilometer lange Rundgang in Begleitung von Katja Heinzelmann startet um 15 Uhr mit den „5 Säulen der Kneippschen Lehre“ am Haus des Gastes (Wilhelmsplatz). Weiter geht es durch die Altstadt über den Stadtgarten zum Kurpark und bis zur Grundschule. Die Teilnahme kostet vier Euro. Veranstalter ist die Tourismus, Kur und Stadtentwicklung (TKS) Bad Laasphe. Anmeldungen bis Samstag, 7. Juli, unter (0 27 52) 8 98. (red)