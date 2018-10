Skurrile Typen auf der Bühne sorgen für beste Stimmung

Bei Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag sowie bei der Premiere am Abend zuvor durfte herzhaft gelacht, geklatscht und geschmunzelt werden, als die Langgönser Theatergruppe des Gesangvereins Germania „Friends on stage“ mit der Aufführung von „Neurosige Zeiten“ der Frage nachging: „Wie empfängt man Besuch in einer Psychiatrie, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer Klapsmühle ist?“ Dabei wurden die Besucher mit einem temporeichen Spiel, einfallsreichen Szenen und viel Situationskomik im Dreiakter von Winnie Abel samt einigem Lokalkolorit („Es ging nicht anders, der Immobilienmarkt in Langgöns ist eine Katastrophe“) begeistert.

Es sind lauter liebenswert skurrile Typen, die sich auf der Bühne tummeln.

Die wahnwitzige Verwechslungskomödie dreht sich um die von Kerstin Koch gespielte Agnes Adolon, Tochter aus reichem Haus, die ständig auf Männerfang ist. Ihrer Familie gaukelt sie vor, sie lebe in einer mondänen Villa und sei eine erfolgreiche Geschäftsfrau, in Wirklichkeit ist sie zur Therapie in einer offenen Wohngruppe der Psychiatrie.

Als sich Mama zum Überraschungsbesuch ankündigt, versucht Agnes die Wohnung in eine „schicke Hütte“ zu verwandeln und ihre Mitbewohner, die alle ihre Eigenheiten haben, müssen bei der Vertuschungsaktion mitspielen – was zu den komischsten Verwicklungen, Heimlichtuereien und Täuschungsmanövern führt. Als elegante Dame von Welt, mit mondänem Touch und einem Hauch Snobismus, spielt Heike Diehl. Brigitte Pankratz spielt die Mutter Cäcilie Adolon. Diese wundert sich über die seltsamen Personen und Geschehnisse im vorgeblichen Haus ihrer Tochter.

Marcel Diehl gibt trefflich in Mimik, Gestik und Verhalten den überkorrekten, peniblen Finanzbeamten Hans, einen Ordnungsfanatiker mit Putz- und Kontrolltick, der zwanghaft alles putzt, abstaubt und überprüft. Um das Verwirrspiel noch zu steigern, gibt Agnes den akkuraten Hans als ihren Verlobten aus. Hinreißend in der Mischung aus Naivität und aufgedrehter Schwärmerei spielt Margit Schmidt die Marianne, die sich einbildet, die große Liebe des Schlagerstars Hardi Hammer (Georg Neundorfer) zu sein und ihren Traummann bis ins Haus verfolgt hat.

Kein Wunder, dass die maßlos verliebte Stalkerin völlig aus dem Häuschen ist, als ihr Idol plötzlich leibhaftig vor ihr steht. Im Schlepptau hat er dabei die schmierige Journalistin Fritzi Stutzke (Maja Koch). Denn auch der „Schlager-Heini“ verbirgt ein Geheimnis. Das alles missfällt der von Carmen Gäth verkörperten strengen Psychiaterin Dr. Dr. Schanz, der es eigentlich am liebsten wäre, die Offene Wohngruppe auseinanderzunehmen und alle Patienten in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen.

Zwei weitere Aufführungen

Zudem wird die menschenscheue Walli (Sabine Röhm) als ganz normale Hausmeisterin ausgegeben – ein Vorhaben, das nach hinten losgehen muss und bei dem so „Irre“ zu „Normalos“ und „Normalos“ zu „Irren“ werden. Und was es dabei mit der geheimnisvollen Pflegerin Roswitha Rose (Sieglinde Jekel) wie auch Herta auf sich hat, die schon mal als „Leiche“ auf dem Sofa liegt und – in einer Doppelrolle – ebenfalls von Carmen Gäth meisterhaft dargeboten wird, das soll nun hier noch nicht verraten werden, denn das Stück wird am Freitag (26.Oktober) um 19 Uhr und am Samstag (27. Oktober) ab 18 Uhr mit Kaffee und Kuchen in der Sport- und Kulturhalle Garbenteich nochmals aufgeführt. Dies auch, weil die Langgönser Theatergruppe mit der befreundeten Theatergruppe des Gesangvereins Victoria Garbenteich im jährlichen Wechsel zur Theateraufführung bittet. Bleibt noch anzumerken, dass Christel Kunz als Souffleuse, als Bühnenwarte Herbert Jekel und Günter Seidel fungierten, während Thorsten Kunz, Dieter Ludwig und Niklas Gössl für die Beschallung verantwortlich zeichneten. (wi)