Smalltalk für Frauen

Marburg Um die „Kunst des kleinen Gesprächs“ aus einem weiblichen Blickwinkel geht es in einer Veranstaltung mit Susanne Weiß, Unternehmensberaterin und Karrierecoach. Am Mittwoch, 29. August, beleuchtet die Expertin aus Bad Homburg von 10 bis 16 Uhr in der Kreisverwaltung in Cappel (Im Lichtenholz 60) Smalltalk und seine Wirkung. Sie erklärt, wie man den ersten Eindruck nachhaltig gestalten kann. Veranstalter sind das Frauenbüro des Landkreises gemeinsam mit dem Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung im Wohlfahrtsverband Der Paritätische Hessen. Die Teilnahme kostet 33 Euro. Infos und Anmeldung unter (0 64 21) 4 05 13 11 oder per E-Mail an frauenbuero(at)marburg-biedenkopf.de. (red)