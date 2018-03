So führen Sie Gespräche

Marburg Am Samstag, 21. April, bietet die Volkshochschule (vhs) des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur einen Kurs zur kompetenten Gesprächsführung an. Dieser findet von 14 bis 19.15 Uhr in der vhs-Geschäftsstelle in Marburg (Hermann-Jacobsohn-Weg 1) statt. Die Teilnahme kostet sieben Euro.