So geht der Goldankauf vor Ort

Auf der Internetseite Gold.de, Deutschlands führender Preisvergleich-Plattform für Gold und Edelmetalle, ist der Ablauf beschrieben:

„Der Ablauf beim Goldankauf im Ladengeschäft in Ihrer Nähe ist im Grunde recht simpel: Sie bringen Ihr Gold beziehungsweise . Ihre Goldstücke, die Sie verkaufen möchten, in das Geschäft des Ankäufers. Dort wiegt ein Mitarbeiter alle Stücke (am besten in Ihrem Beisein), prüft den Goldgehalt (mit Prüfsäure oder einem Prüfgerät) und macht Ihnen in Abhängigkeit vom aktuellen Goldpreis ein Verkaufsangebot zum Tagespreis. Sie können dann direkt vor Ort entscheiden, ob Sie zu dem genannten Eurobetrag die Stücke verkaufen wollen und wenn ja, erhalten Sie nach Ausstellung des Ankaufsbelegs den Betrag direkt in bar ausbezahlt, fertig! Seriöse Händler bieten faire Konditionen, eine transparente und nachvollziehbare Preisgestaltung und setzen Sie nicht unter Druck. Natürlich können Sie auch nur einen Teil der Stücke verkaufen, wenn Sie sich doch noch entschließen, sich nicht von allem zu trennen. (red)