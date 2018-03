So lebte einst Goethes Muse

Treffpunkt zu dem Rundgang ist um 15 Uhr am Museumseingang in der Lottestraße 8-10.

Gisela von Schneidemesser zeigt, wie Goethes Muse Charlotte Buff lebte. Teilweise mit Originalmobiliar der Familie Buff eingerichtet, erhalten die Besucher so einen authentischen Eindruck vom Leben einer Familie im 18. Jahrhundert.

Einblick in frühere Zeiten erhalten

Karten gibt es in der Tourist-Info am Domplatz 8 unter (0 64 41) 99 77 55 oder Mail an tourist-info(at)wetzlar.de sowie am Tag der Führung an der Kasse. (red)