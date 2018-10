So viele Spenden wie nie zuvor

Darauf hat der Vorsitzende Torsten Weicker bei der Jahreshauptversammlung hingewiesen. Seit der Gründung im Jahr 2000 habe der Verein insgesamt über 126 000 Euro an Bedürftige weitergeben können.

Das Geld kommt bei Festen und Veranstaltungen zusammen, die die Space Party Crew organisiert. Mit dem Erlös werden Projekte in Mittelhessen sowie in aller Welt unterstützt. Beispielsweise fördert der Verein mit den Spenden die Ausbildung von Patenkindern in Afrika und Asien über den Verein Hope International. Weicker konnte auch auf eine positive Mitgliederentwicklung hinweisen. Von 293 im vergangenen Jahr ist die Zahl auf aktuell 302 gestiegen. Jedes weitere Mitglied ermögliche es dem Verein mehr Projekte zu fördern, sagte Weicker.

Lesung und Marionettentheater

Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr gehörte eine Lesung mit der „Momo“-Darstellerin Radost Bokel und ihrem Schauspieler-Kollegen Jean-Marc Birkholz in Münchholzhausen. Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag der Gründerin des Hilfswerkes „Back to Life“, Stella Detjen, die mit Bettlern in Indien und Nepal arbeitet.

Im März hatten Kinder und Erwachsene viel Spaß bei drei Aufführungen des Hanauer Marionettentheaters. Im Juli hat der Verein ausgewählte Spiele der Fußballweltmeisterschaft im Gemeindezentrum in Dutenhofen übertragen und zwei Mal ein Kinderkino veranstaltet.

Bei drei Gedenkfeiern des Hospizes Haus Emmaus in Wetzlar haben Mitglieder mitgearbeitet.

Der Vorsitzende kündigte an, dass am 13. und 14. April 2019 erneut das Hanauer Marionettentheater in Dutenhofen zu Gast sein wird. Weitere Veranstaltungen werden im Laufe des kommenden Jahres geplant und auf der Internetseite www.spacepartycrew.de veröffentlicht.

Bei den Vorstandswahlen wurden Tina Hamann und Margit Volk im Ausschuss für Projektgelder und Jochen Schäfer als Kassierer bestätigt. Anstelle von Lars Will wählten die Mitglieder Jan Spennemann als Beisitzer in den Vorstand. (lr)