So war die Vergangenheit

Weilmünster Die Heimatstube in Weilmünster in der Straße am Bleidenbach hat zum Frühlingsmarkt am Sonntag, 11. März, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Viele historische Gegenstände und zahlreiche Bilder aus der Vergangenheit des Fleckens berichten von verschiedenen Geschichten. Interessierte sind eingeladen, einen Blick in das Leben ihrer Vorfahren zu werfen und sich über deren Vergangenheit zu informieren. (red)