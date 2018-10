So wild wird Pohlheims Wiesn

Wiesnwirt Carsten Prill hat das Programm für das elfte Wiesnfest vom 26.April bis 5.Mai vorgestellt. Er stellte auch sogleich klar: „Es wird sich nichts ändern. Wir haben ein Fest, das seit vielen Jahren den gleiche Qualitätsstandard hat“. Es werde sich nichts an der Wertigkeit und auch nichts an den Künstlern ändern. „Es gibt immer Dinge, die man verbessern und ausbauen kann.

Grundsätzlich wird das Fest in der gleichen Qualität wie in den vergangenen Jahren laufen mit vier FFH-Hitnächten, einem Tanz in den Mai zugunsten der „Tour der Hoffnung“ und einem Wiesn-Finale und Frühschoppen am Sonntag“.

Dabei betonte Prill auch, dass die Künstlerauswahl diesmal schwierig gewesen sei, weil eine Fernsehshow von Florian Silbereisen und auch die Eröffnung des „Bierkönig“ auf Mallorca just in diese Zeit fallen.

„Für uns kam keine Terminverschiebung in Frage, das wollten wir alle nicht, wir haben ein Datum, das sich eingebürgert hat“. Mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Udo Schöffmann startet die Wiesn am Freitag, 26. April, mit der ersten Hitnacht.

Die sieben Männer der Blechblos’n, der „König von Mallorca“ Jürgen Drews und Anna-Maria Zimmermann werden unter der Moderation von Felix Moese für Stimmung sorgen.

Am Samstag, 27. April, steigt dann direkt die 2. Wiesnhitnacht mit der Band Draufgänger, Antonia aus Tirol, Peter Wackel und Moderator Daniel Fischer. Am Sonntag, 28. April, startet ab 11 Uhr der zünftige und ganz traditionelle Frühschoppen mit Simmisamma– Der Oktoberfestband und dem bereits legendären „Ochs am Spieß“.

Der Ochse wird wieder vom heimischen Hof Obersteinberg bezogen und wird frisch zubereitet durch Chefkoch Hermann Gürster. Seit Jahren steht dieser Abend unter dem Stern der Aktion „Tour der Hoffnung“. Die Rede ist vom traditionellen Tanz in den Mai am Dienstag, 30. April.

In diesem Jahr waren dabei 5500 Euro für die Tour der Hoffnung zusammengekommen, die Prill an Tourorganisationschef Gerhard Becker überreichte. Im kommenden Jahr spielen dann die Trenkwalder auf und der Mann für Amore – DJ Ötzi, der bereits zu Beginn des Wiesn-Festes und zuletzt 2010 die Massen begeisterte, kehrt zurück und wird den Tanz in den Mai bereichern. Markus Pfeffer wird die Benefizveranstaltung der Wiesn moderieren.

Am Freitag, 3. Mai, und Samstag, 4. Mai, steigen die Wiesnhitnächte 3 und 4. Dabei stehen am Freitag Dorfrocker, Helene Fischer Double Victoria und Wiesn-Stimmungskanone Mickie Krause auf der Bühne, während am Samstag dann die Münchner Zwietracht und erneut Mickie Krause sowie erstmals Michelle auf der Bühne stehen werden.

Moderiert werden die beiden Hitnächte von Moderator Felix Moese. Am Sonntag, 5. Mai, wird es dann zum fulminanten Wiesnfest-Finale ein Wiedersehen mit den „Höhnern“ geben und auch die „Grabenland Buam“ wirken mit.

Um abends gemütlich Essen zu gehen, trotz Veranstaltung im Festzelt, wird es 2019 das komplette Speisenangebot auch wieder in der Wiesn-Hütte geben. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen lassen möchten, ist die Hütte die perfekte Location, denn auch an diesen Abenden wird live von der Bühne übertragen. Die Wiesn-Hütte und der Biergarten öffnen auch an den veranstaltungsfreien Tagen täglich von 16 bis 22 Uhr (am 1. Mai bereits ab 12 Uhr). In der Hütte gibt es ein wechselndes Speisenangebot. Eine Reservierung sei an allen Tagen empfehlenswert, erklärte der Veranstalter. Natürlich wurde auch über die Jahre immer wieder am Ablauf, am Zelt und der Ausstattung gefeilt.

Der Vorverkauf für die verschiedenen Veranstaltungen beginnt ab sofort

In diesem Jahr wurde ein separater Einlass für die Boxenkunden installiert, der sich als absolut positiv herrausstellte. Zudem sorgte er für enorme Entlastung am Haupteingang. Alle baulichen Veränderungen der letzten zwei Jahre werden auch im nächsten Jahr beibehalten. Es gebe immer wieder etwas, was man verbessern oder ausbauen kann, hier gibt es seitens des Veranstalters Überlegungen für 2019. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt ab sofort. Vorverkaufsstellen sind: www.licher-wiesnfest.de www.adticket.de; www.ffh.de und Siggis Skandaltrachten, Gießen.