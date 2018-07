So wird aus Schmuck ein Goldbarren

In einer Scheideanstalt (Affinerie) für Gold, Silber, Platin und Palladium (die gängigsten Edelmetalle) werden Rohstoffe, die entsprechende Edelmetallanteile enthalten, so aufbereitet, dass das Edelmetall übrig bleibt. Dieses wird in Form von Barren oder Halbzeugen verkauft.