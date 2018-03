Sören Bartol spricht mit den Bürgern

MARBURG Der Bundestagsabgeordnete Sören Bartol (SPD) hält seine nächste Bürgersprechstunde ab. Sie findet am findet am Donnerstag, 31. März, von 14 bis 16 Uhr in der SPD-Geschäftsstelle in Marburg (Biegenstraße 33) statt. Interessierte Bürger können ihre Anliegen mit dem Bundestagsabgeordneten besprechen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (red)