Solidarität ersetzt Mangos

Mit dem innerhalb von knapp acht Wochen gesammelten Geld werden die Unkosten der Partnerorganisation ODE in Ouagadougou finanziert. Auch die Löhne für die Mangobauern sind gesichert. „Unglaublich, wie viel Solidarität wir in den Kirchenkreisen Braunfels und Wetzlar, in den hessischen Gemeinden Gießen und Naunheim und auch bundesweit zum Beispiel aus dem Raum Hamburg sowie der Bonhoeffer-Gemeinde in Köln erfahren konnten“, heißt es von der Verantwortlichen der Mango-Aktion aus der Tikato-Gruppe und Kirchengemeinde Naunheim.

Das Geld geht nun über den Hauptveranstalter im Dekanat Böblingen nach Ouagadougou.

200 Spender haben geholfen

Mehr als 200 Menschen haben seit Mai Überweisungen von fünf Euro bis hin zu 400 Euro im Rentamt als Spende eingezahlt. „Wir bedauern, dass auf vielen Banküberweisungen keine Adresse angegeben ist und wir nicht alle Spender kennen; so kann sie unser persönliches Dankschreiben nicht erreichen“, bedauert die Vorsitzende Heidi J. Stiewink. Alle Spender hätten großartige Solidarität gezeigt.

Zu den Spendern gehörten Privatpersonen, Weltläden, Gemeindegruppen, Kommunalpolitiker und viele andere mehr. Auch Schüler der Goetheschule zeigten wieder einmal ihre Verbundenheit mit Tikato und gaben ihren Bistro-Erlös zur Aktion. 16 Kirchengemeinden haben außerdem Sonderkollekten erhoben.

Nächstes Jahr soll trotz des Rückschlags es eine neue Mango-Aktion geben. (red)