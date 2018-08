Sommer, Sonne, Sorgenbrecher

Genuss 13. Auflage des Dillenburger Weinfests steuert am Sonntag ihrem Höhepunkt zu

Das Glas wieder erheben kann man beim Weinfest in Dillenburg. (Archivfoto: Weber)

Das Glas wieder erheben kann man beim Weinfest in Dillenburg. (Archivfoto: Weber)

Dillenburg Leckere Rebensäfte und Sekt gibt´s am Sonntag, 5. August, bei der 13. Auflage des Dillenburger Weinfests im schönen Ambiente des Hüttenplatzes. Das Weinfest, das am Samstag begann, wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr fortgesetzt.