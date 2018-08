Sommerfest steigt am Weidenhäuser Sportplatz

Gladenbach-Weidenhausen Der VfL Weidenhausen lädt für Sonntag, 12. August, zu seinem Sommerfest ein. Dieses präsentiert sich im neuen Gewand. So hat der Traditionsverein den Veranstaltungsort gewechselt. Feierten die Fußballfreunde bisher am Dorfgemeinschaftshaus, kommen große und kleine Besucher nun am Sportplatz zusammen. Und das aus gutem Grund: Denn dort startet der VfL am Sonntag auch in die neue A-Liga-Saison. Außerdem können sich die Besucher vor Ort ein Bild von den laufenden Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz (Foto) machen. Die Anlage wird derzeit soweit hergerichtet, damit demnächst der Kunstrasen verlegt werden kann. Der Termin für die Einweihung des neuen Sportplatzes steht bereits fest: am 24. Oktober. Im kommenden Jahr feiert der VfL dann sein 100. Jubiläum. Das Sommerfest beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Zum Mittagessen werden unter anderem Schnitzel serviert. Um 12.30 Uhr will der VfL seine Spieler für die neue Runde offiziell vorstellen. Anschließend steht das erste Punktspiel gegen den FV Wallau auf dem Programm. Die Reserve spielt ab 13 Uhr, die erste Mannschaft geht ab 15 Uhr auf Torejagd. Am Nachmittag bieten die Gastgeber auch Kaffee und Kuchen an. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. (mi/Foto: Edip Aydin)